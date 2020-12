Der erste Impftermin für die Pflegeeinrichtung Haus Monheim der Bergischen Diakonieist bestätigt: Die Impfungen gegen Corona beginnen am 27. Dezember.

"Wie einige andere Senioreneinrichtungen in Nordrhein-Westfalen erhielten wir die Bestätigung der kassenärztliche Vereinigung Nordrhein, das wir mit der Impfung von Bewohnern und Mitarbeitern beginnen können", sagt Renate Zanjani von der Unternehmenskommunikation der Bergischen Diakonie. "Gemeinsam mit der Einrichtungsleiterin Ulrike Nehrke freuen wir uns über die großartige Möglichkeit des Schutzes gegen das Virus."

"Gerade in dieser schwierigen Phase der Pandemie sind die Impfungen auch ein Symbol der Zuversicht. Wir haben die Hoffnung, dass wir Bewohnern und Mitarbeitern vor schweren Auswirkungen der schrecklichen Infektion schützen können und das wir in absehbarer Zukunft wieder Normalität in unseren Einrichtungen ermöglichen können", ergänzt sagt Sylvia Broekmann, Bereichsleiterin des Altenhilfe-Verbundes in der Bergischen Diakonie und verantwortlich für zehn Pflegeeinrichtungen.

Vorbereitungen

Die notwendigen Vorbereitungen für die Impfung wurden mit zahlreicher Unterstützung unterschiedlicher Abteilungen der Bergischen Diakonie getroffen. Die medizinische Durchführung und Betreuung während der Impfung übernehmen die Ärzte Kersting Westerwalbesloh und Erich Richard Arens sowie der Leverkusener Internist Oliver Witte gemeinsam mit medizinischen Fachangestellten aus ihren Praxen.

Info



Das Haus Monheim ist eine auf Pflege und Betreuung für Menschen mit Demenz und gerontopsychiatrischen Erkrankungen spezialisierte Pflegeeinrichtung. Im Haus Monheim leben rund 80 Bewohnerinnen und Bewohner in Einzel- und Doppelzimmern.