Auf der Autobahn A 59 gibt es zwischen den Anschlussstellen Düsseldorf-Garath und Langenfeld-Richrath weitere Einschränkungen.

• Montagnacht (6./7. Juli) und Donnerstagnacht (9./10. Juli), jeweils von 19 bis 5 Uhr, ist in Fahrtrichtung Leverkusen nur eine Fahrspur befahrbar.

• Dienstagnacht (7./8. Juli) und Mittwochnacht (8./9. Juli), jeweils von 19 bis 5 Uhr, ist in Fahrtrichtung Düsseldorf nur eine Fahrspur befahrbar.

• Von Donnerstag (9. Juli) bis Mittwoch (22. Juli) ist der Parkplatz Berghausen in Fahrtrichtung Leverkusen geschlossen.

• Von Dienstag (7. Juli) bis Freitag (24. Juli) ist der Parkplatz Wolfhagen in Fahrtrichtung Düsseldorf geschlossen.

Straßen.NRW saniert in dieser Zeit die Fahrbahn auf der A 59.