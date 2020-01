Am Sonntag, 2. Februar, lädt das Hotel am Wald, An der Alten Ziegelei 4, von 11 bis 16 Uhr zur 8. Monheimer Hochzeits- und Festmesse ein.

Dienstleister rund um die Hochzeit und besonderer Feste präsentieren ihre Angebote und halten für die Besucher Informationen, Trends und Tipps bereit. Schirmherr der Messe Bürgermeister Daniel Zimmermann, der ebenfalls die offizielle Eröffnung übernimmt.

Als Aussteller sind dabei: Braut- und Festmoden-Ausstatter, Juweliere, Konditorei, Fotografen, Hairstylistin, Kosmetik, Feuerwerker, Nail-Designerin, DJ, Feierlocation, Eventservice, Hochzeitsplanerin sowie das Erzbistum Köln. Die Aussteller bieten ihre Leistungen in den Tagungs- und Festsälen sowie einem separaten Feierraum im Hotel am Wald an. Auf über 340 Quadratmetern findet sich alles für den Hochzeits- und Festtag. Viele Aussteller haben für die Monheimer Messe Aktionen an ihrem Stand geplant. Um 13 und um 15 Uhr gibt es Hotelführungen.

Eintritt frei

Der Eintritt zur Messe ist frei. Mobileingeschränkte Besucher können durch die barrierefreien Zugänge am und im Hotel problemlos die Messe besuchen. Hoteleigene Parkplätze sowie Parkflächen rund um das Hotel sind kostenfrei nutzbar. Das Hotel-Restaurant Holz & Feuer hat am Messesonntag durchgängig von 12 Uhr bis 22 Uhr geöffnet.