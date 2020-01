von Lucas Zaczkowski

Am 18. Januar fand der Tag der offenen Tür am Otto-Hahn-Gymnasium statt, wo Grundschüler der vierten Klasse sowie Oberstufen-Seiteneinsteiger von anderen Schulen, Führungen durch die Schule bekamen.

Die Rundgänge fokussierten sich auf die Fächer, die gewählt werden konnten. In den Räumen standen Schüler und Lehrer bereit, die ihre Fächer vorgestellt haben und für Fragen zur Verfügung standen.

Beim Thema Technik wurden hauptsächlich die iPads behandelt und der "mBook" Service. Bei diesem handelt es sich um eine Seite, bei der man mit einem Code von der Schule, Schulbücher online zur Verfügung gestellt bekommt. Damit kann man verhindern, dass die Schüler zu viele Bücher tragen müssen. Da die Bücher digital sind, gibt es die verschiedensten Aufgaben, die mit normalen Büchern nicht möglich sind, wie zum Beispiel Bilder in die richtige Reihenfolge ziehen. Dadurch bieten sie eine gute Abwechslung zu normalen Büchern.



Im selben Raum wurde die Robotik AG von eifrigen Schülern präsentiert. Diese zeigten wie einfach und spaßig es sein kann Roboter zu programmieren oder diese direkt mit dem iPad zu steuern. Auch die drei naturwissenschaftlichen Fächer Chemie, Bio und Physik wurden repräsentiert und zwar in den Fachräumen des Neubaus. Durch die neue Austattung waren die verschiedensten Experimente möglich, um Interesse an den Fächern zu wecken.

Die Touren waren vor allem für die Oberstufen-Seiteneinsteiger praktisch, da diese ihre Fächer mit Schwerpunkt auf Naturwissenschaften oder Sprachen wählen, zu dem konnten Interessierte auch mit dem Oberstufenkoordinator Henrik Nahmacher über ihre Möglichkeiten reden. Auch für die Grundschüler waren die Führungen interessant, da diese die Fächer und technische Ausstattung kennenlernen konnten.

Nach den Touren konnte man sich im Atomic Cafe entspannen, etwas essen und trinken, sowie sich mit anderen Eltern und Lehrern über die gesammelten Eindrücke unterhalten.