Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Samstag kreisweit 1014 Infizierte: davon in Monheim 102, in Langenfeld 57, in Hilden 110, in Erkrath 53, in Haan 32, in Heiligenhaus 112, in Mettmann 80, in Ratingen 163, in Velbert 232 und in Wülfrath 71. Aktuell gibt es drei neue Corona-Todesfälle.

5352 Personen gelten inzwischen als genesen. Zu den aktuellen Corona-Toten eine 92-jährige Frau und ein 79-jähriger Mann aus Wülfrath sowie eine 85-jährige Frau aus Heiligenhaus. Verstorbene zählt der Kreis damit bislang insgesamt 130. Gestorbene zählt der Kreis bislang 130 Menschen.

Der aktuelle Inzidenz-Wert (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten 7 Tage) sinkt wieder leicht und liegt laut Landeszentrum Gesundheit NRW im Kreis Mettmann bei 163,9 (Freitag 180,2 ).

