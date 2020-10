Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am heutigen Montag kreisweit 246 Infizierte, davon in Monheim 25, in Langenfeld 36, in Hilden 24, in Erkrath 34, in Haan 20, in Heiligenhaus 8, in Mettmann 21, in Ratingen 35, in Velbert 39 und in Wülfrath 4.

1995 Personen im Kreis Mettmann gelten inzwischen als genesen. Verstorbene zählt der Kreis bislang insgesamt 88 Menschen.

Die aktuelle Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten 7 Tage) liegt im Kreis Mettmann laut Landeszentrum Gesundheit NRW bei 47,6.Der Krisenstab des Kreises berät aktuell gemeinsam mit den kreisangehörigen Städten darüber beraten, welche zusätzlichen Schutzmaßnahmen in Frage kommen.