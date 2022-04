Langeweile sollte für Kinder auch in den Osterferien nicht aufkommen. Denn das Ulla-Hahn-Haus in Monheim bietet gleich mehrere Aktionen an.



Bunte Lampions, gemütliche Kissen und Teppiche und jede Menge Bilderbücher - so sieht es aus, wenn das Bookbike NRW Halt macht. Das Lastenfahrrad ist vollgepackt mit ausgesuchten Bilderbüchern und lädt zum Mitmachen und Entdecken ein. Es ist ein literaturpädagogisches Projekt von Jugendstil NRW, dem Kinder- und Jugendliteraturzentrum.

Bookbike ergänzt Leseschaukel

Die Leseschaukel des Ulla-Hahn-Hauses bringt bereits seit vielen Jahren in den Ferien Lesespaß auf Monheimer Spielplätze. Das Bookbike ist die perfekte Ergänzung für das Projekt.

In den Osterferien radelt es täglich von Dienstag, 19. April, bis Donnerstag, 21. April, von 15 bis 18 Uhr zur Brandenburger Allee 17 und bietet dort vor dem kids.treff des Beratungscentrums ein buntes und kreatives Programm an. Am Freitag, 22. April, steht das Fahrrad dann zur selben Uhrzeit auf dem Spielplatz Kapfenberger Weg in Baumberg.

Durchgeführt wird das Angebot von Literaturpädagoginnen. Unterstützt werden sie von Ehrenamtlichen des Ulla-Hahn-Hauses und von den Monheimer Spielplatzpaten. Das Angebot ist kostenfrei, es ist keine Anmeldung notwendig.

Ferienangebote des Ulla-Hahn-Hauses

Freie Plätze gibt es außerdem noch bei diesen Osterferienangeboten des Ulla-Hahn-Hauses:

Am Donnerstag, 21. April, liest Suza Kolb von 11 bis 12.30 Uhr an Haus Bürgel für Kinder von sieben bis elf Jahren.

Suza Kolb stellt Band sechs der beliebte Haferhorde-Reihe in besonderer Atmosphäre vor: Auf dem Hof von Familie Reuter, die sich der Zucht von Kaltblütern verschrieben hat. Bei gutem Wetter findet die Lesung draußen statt. Die Lesung ist kostenfrei. Anmeldungen sind unter der Kursnummer K-22S-U504 per E-Mail an: ullahahnhaus@monheim.de möglich.

"Erforscht die Natur"

Am Freitag, 22. April, heißt es von 15 bis 18 Uhr "Erforscht die Natur" mit Illustratorin Laura Fuchs. Im Workshop beschreiben und illustrieren Kinder von acht bis zwölf Jahren heimische Baumarten und erstellen so ein eigenes Bestimmungsbuch.

Mit Bleistift, Pinsel und Aquarellfarbe können sie jede Baumart eine eigene Seite gestalten und ein Natur-Sachbuch beginnen. Die Kursgebühr beträgt 6 Euro. Anmeldungen für den Kurs (K-22S-U506) ebenfalls per E-Mail an: ullahahnhaus@monheim.de möglich.