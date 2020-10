Das Otto-Hahn-Gymnasium (OHG) in Monheim konnte nach der Pensionierung von Ralf Klein dessen Position neu besetzen: Martin Kaiser wurde von der Bezirksregierung Düsseldorf als neuer stellvertretender Schulleiter benannt. Damit ist die Schulleitung am OHG wieder komplett.

Martin Kaiser, 1977 in Erkelenz geboren, studierte nach dem Abitur an der Universität zu Köln Mathematik und Physik. Nach dem Referendariat am Gymnasium Leichlingen wurde er 2007 vom OHG als Studienrat eingestellt. Schon nach kurzer Zeit arbeitete er sich in Verwaltungs- und Stundenplanaufgaben ein und übernahm 2011 alleinverantwortlich die Organisation des Stundenplans und der täglichen Vertretungsplanung.

Vorreiterrolle in Nordrhein-Westfalen

Er profilierte sich zusätzlich seit 2015 im Bereich des digitalen Unterrichts und trug, zusammen mit dem digitalen Leitungsteam, maßgeblich mit dazu bei, dass das OHG - mit tatkräftiger Unterstützung der Stadt Monheim - beim Homeschooling eine Vorreiterrolle in Nordrhein-Westfalen einnehmen konnte.

"Die gesamte Schule profitierte während der Schulschließungen in diesem Frühjahr von dieser umfassenden Vorarbeit, so dass der Unterricht auf Distanz erfolgreich durchgeführt werden konnte", freut sich auch Schulleiter Dr. Hagen Bastian über die Neubesetzung von Martin Kaiser.