Die Ergebnisse des Zentralabiturs im landesweiten Vergleich liegen vor. Die Abiturientinnen und Abiturienten des Otto-Hahn-Gymnasiums (OHG) in Monheim haben wie in den Vorjahren eine signifikant bessere Abiturdurchschnittsnote als der Landesschnitt erzielt, (2,26 statt 2,42), was bei Bewertungen um Numerus Clausus-Studiengängen entscheidend sein kann.

Ein Blick auf die Leistungskurs-Fächer zeigt ebenfalls erfreuliche Ergebnisse. Insbesondere in den Fächern Deutsch, Biologie, Erdkunde und Physik fallen die Ergebnisse außergewöhnlich gut aus, betont Schulleiter Dr. Hagen Bastian.

Vielfach gab es die Sorge, dass der 2020er Abiturjahrgang wegen der Schulschließungen im Frühjahr benachteiligt sein werde. Die Ergebnisse zeigen, dass die Abiturientinnen und Abiturienten des OHG - auch dank einer hervorragenden digitalen Ausstattung - diese Herausforderungen sehr gut bewältigt haben.