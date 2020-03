Nach den am Montag durch die Stadt erlassenen Allgemeinverfügungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie erwartet Monheim in Kürze einen weiteren Landeserlass zur kommunalen Umsetzung.

Gemäß einer Pressemitteilung haben die Bundesregierung und die Regierungschefs der Bundesländer gemeinsame Leitlinien für ein einheitliches Vorgehen zur weiteren Beschränkung von sozialen Kontakten im öffentlichen Bereich angesichts der Corona-Epidemie in Deutschland vereinbart. Diese müssen nun als Erlasse durch die jeweiligen Landesregierungen an die Städte und Gemeinden weitergereicht werden.

Wer muss schließen? Wer darf öffnen?

Der Vorabmeldung ist zu entnehmen, dass in Kürze voraussichtlich auch im Monheimer Stadtgebiet weitere Geschäfte vorübergehend zu schließen sind. Ausdrücklich nicht geschlossen werden demnach allein der Einzelhandel für Lebensmittel, Wochenmärkte, Abhol- und Lieferdienste, Getränkemärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Tankstellen, Banken und Sparkassen, Poststellen, Frisöre, Reinigungen, Waschsalons, der Zeitungsverkauf, Bau- und Gartenbau- sowie Tierbedarfsmärkte und der Großhandel. Alle nicht genannten Verkaufsstellen dürfen hingegen vermutlich schon in Kürze nicht mehr öffnen. Pizzerien beispielsweise können dann ihre Gerichte jedoch weiter ausliefern, Drive-In-Schalter, wie man sie von Schnellrestaurants kennt, geöffnet bleiben. Auch in Kioskbetrieben dürfte der Verkauf von Waren weiter möglich sein - ein Verzehr vor Ort hingegen nicht.

Lieferservice der Monheimer Lokalhelden

Bürgermeister Daniel Zimmermann: "Die Aufrechterhaltung von Abhol- und Lieferservice-Angeboten gilt ausdrücklich nicht nur für Restaurationsbetriebe. In dem Zusammenhang kann ich nur auf das in unserer Stadt bereits bestehende Lieferserviceangebot der Monheimer Lokalhelden verweisen." Auf www.monheimer-lokalhelden.de können bereits seit über zwei Jahren inzwischen mehr als eine Million Artikel aus Monheimer Einzelhandelsbetrieben online bestellt werden - Lieferservice inklusive.

Nach Möglichkeit zuhause bleiben

Bürgermeister Daniel Zimmermann: "Das Angebot war schon immer gut. Jetzt empfiehlt sich die Nutzung umso mehr. Denn auch für die nächsten Tage und Wochen gilt: Bitte bleiben Sie nach Möglichkeit zuhause und beschränken Sie ihre sozialen Kontakte auf das wirklich Notwendige und ein möglichst kleines Umfeld."

Alle städtischen Meldungen zum Thema Corona gibt es gebündelt auf www.monheim.de/corona.