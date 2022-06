Mit dem Start in die Sommerferien am Montag, 27. Juni, ändern sich auch zahlreiche Öffnungszeiten. Die Regelungen gelten in Monheim für Musik- und Kunstschule, die VHS, das Ulla-Hahn-Haus und Baumberger Moki-Café.

Bei den Kultureinrichtungen (Tempelhofer Straße und Berliner Ring) gelten folgende Regelungen: Die Geschäftsstelle der Musikschule bleibt vom 29. Juni bis einschließlich 5. August geschlossen. Die Geschäftsstelle der Kunstschule schließt vom 5. Juli bis 5. August, die Geschäftsstelle des Ulla-Hahn-Hauses vom 27. Juni bis 9. August. Die Geschäftsstelle der Volkshochschule bleibt vom 11. bis einschließlich 29. Juli geschlossen. Die Schließungen gelten nicht für Ferienangebote. Das Baumberger Moki-Café hat vom 27. Juni bis 14. August geschlossen.