An der Opladener Straße, in der Nähe der Einmündung der Straße Schleider Weg, zeigt ein großes, zweiseitiges Stadtdisplay das aktuelle Wetter und kommende größere Veranstaltungen an. Monheimer Vereine, Einrichtungen und Institutionen können, wie auf den kleinen Versionen, auch auf den großen Stadtdisplays für Veranstaltungen werben.

Das große Stadtdisplay ist insgesamt 5 Meter hoch, der Bildschirm etwa 3,30 Meter breit und 2,45 Meter hoch. Hier können Veranstaltungen beworben werden, die von gesamtstädtischem Interesse sind und bei denen mindestens 1000 Gäste erwartet werden – wegen der Coronaschutzverordnung ist hier derzeit hauptsächlich eine Wettervorhersage zu sehen. Auf den kleineren Stadtdisplays können auch Veranstaltungen beworben werden, zu denen weniger Besucher erwartet werden.

Welche Kriterien Veranstaltungsplakate darüber hinaus erfüllen sollten, erklären entsprechende Merkblätter auf der städtischen Internetseite im Bereich Öffentlichkeitsarbeit unter www.monheim.de/service-verwaltung/rathaus.

Die kleinen, interaktiven Displays stehen zwischen dem Monheimer Tor und dem Rathaus-Center, am Kreisverkehr am Rathausplatz, an der Tourist-Information am Landschaftspark Rheinbogen, an der Baumberger Klappertorstraße und an der Baumberger Hauptstraße an der Kirche St. Dionysius und am Ortseingang. Neben dem Display an der Opladener Straße soll auch an der Berghausener Straße ein großes Display aufgestellt werden.