Pest, Pocken, Cholera: Forschungen zeigen, dass Seuchen schon seit Menschengedenken grassierten. Dank moderner medizinischer Versorgung galten sie weitgehend als besiegt. Doch spätestens mit Covid-19 betrat eine neue ansteckende, potentiell tödliche Krankheit die Weltbühne. Wie hat sich der Umgang mit Seuchen im Laufe der Geschichte entwickelt? Und was kann man daraus für den Umgang mit Corona ableiten? Antworten darauf gibt es in einem kostenlosenlosen Online-Vortrag der Volkshochschule Monheim am Dienstag, 24. November.

Referent Dr. Alexander Berner war nach wissenschaftlichen Tätigkeiten an verschiedenen Universitäten Mitarbeiter im "Team Pest" des LWL-Museums für Archäologie in Herne und ist seit August bei der Stadt Monheim als Historiker angestellt.

Anmeldung

Die Veranstaltung wird in Kooperation mit dem Sojus 7 online übertragen. Beginn ist um 18.30 Uhr. Anmeldungen können per E-Mail an VHS-Fachbereichsleiter Johannes Lill unter jlill@monheim.de gesendet werden. Teilnehmende erhalten einen Zugangslink, mit dem sie den Vortrag als Videostream verfolgen können. Zugleich wird der Vortrag über das Internet-Radio des Sojus 7 auf www.sojus.de/radio übertragen.