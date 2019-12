"Starke Eltern – starke Kinder" unter diesem Titel startet am Donnerstag, 23. Januar, ein neuer Elternkurs des Deutschen Kinderschutzbundes.

In den zehn Kurseinheiten, immer von 10 bis 12 Uhr, erhalten die Teilnehmer in der Evangelischen Kita Kurt-Schumacher-Straße, Kurt-Schumacher-Straße 4, Informationen, können in praktischen Übungen etwas Neues ausprobieren und mit anderen Eltern Ihre Erfahrungen austauschen. Das hilft dabei, dass die Kommunikation in der Familie verbessert, das Selbstvertrauen als Eltern gestärkt und mehr Freude im Umgang mit den Kindern aufgebaut wird.

Unter den Angaben von Name, Anschrift, Telefonnummer, E-Mail, Alter und Anzahl der Kinder können sich Interessierte bei Dorothea Stozek per E-Mail an dstozek@monheim.de anmelden.