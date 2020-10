Der Start des städtischen Fahrrad-Verleihsystems in Monheim verzögert sich. Grund sind technische Probleme. Der von der Stadt beauftragten Dienstleisterin T-Systems gelingt es nicht, die an allen Stationen installierten Infosäulen rechtzeitig zu liefern. Damit ist der geplante Starttermin am 15. Oktober nicht mehr zu halten.

Die Stationen befinden sich aktuell noch im Prüf- und Abnahmeverfahren beim Technischen Überwachungsverein (TÜV). In ihnen wird künftig die gesamte Elektronik und damit auch die Ladetechnik verbaut sein, die für alle Stadträder von zentraler Bedeutung ist. "Denn nicht nur die E-Bikes, sondern auch die normalen City-Bikes und Jugendräder sind mit einem elektronischen System ausgestattet, über das die Ausleihe- und Rückgabe sowie das elektronische Schloss gesteuert werden", erläutert Projektmanagerin Justine Paß von der städtischen IT. Können die Räder nach Rückgabe also nicht wieder aufgeladen werden, kann auch keine Ausleihe über die zughörige Stadträder-App erfolgen, die perspektivisch in die Monheim-Pass-App integriert werden soll.

TÜV-Freigabe

Mit einer TÜV-Freigabe der Info-Säulen wird inzwischen nicht mehr vor Ende November gerechnet. Und erst danach kann die komplette Monheim-Serie produziert werden. Justine Paß: "Damit gehen wir derzeit davon aus, dass das Fahrrad-Verleihsystem erst Anfang 2021 starten kann."

Alle weiteren Tiefbauarbeiten zur Einrichtung der ersten 25 Ausleihstationen bis Jahresende laufen hingegen voll weiter, so dass 2021 mit deutlich mehr als den zunächst angestrebten vier Teststationen gestartet werden kann.

Kindersitze

In Monheim werden jeweils 16 der insgesamt 154 E-Bikes und 154 Citybikes auch mit festen Kindersitzen auf dem Gepäckträger ausgestattet sein. Größere Kinder finden zudem auch in den elektrisch unterstützen Lastenrädern Platz.