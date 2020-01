Die Erfahrungen, die viele Menschen im Alltag teilen, sind Hektik, Stress und Reizüberflutung. Ein Meditationskurs der Volkshochschule Monheim soll da Abhilfe schaffen.

Die zwölf Übungseinheiten beginnen am Dienstag, 28. Januar, von 19.30 bis 20.30 Uhr im neuen Seminarraum der VHS am Ernst-Reuter-Platz 22 (ehemalige Eisdiele). Die Kursgebühr beträgt 48 Euro. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich. Diese kann über das Anmeldeformular im Internet unter www.vhs.monheim.de oder per E-Mail an vhs@monheim.de vorgenommen werden.