Am Samstag, 18. Januar, findet von 11 bis 14 Uhr im Otto-Hahn-Gymnasium, Berliner Ring 7 in Monheim, der Tag der offenen Tür für Oberstufen-Seiteneinsteiger und Viertklässler statt.

Oberstufen-Seiteneinsteiger werden unter anderem über gezielte Förderung auf dem Weg zum Abitur, zusätzliche Wochenstunden in Deutsch, Mathematik und Englisch, das Wahlangebot aus insgesamt 22 Fächern, einen speziellen Lerncoach sowie die kostenlose Bereitstellung von Tablets für alle neuen Schüler informiert. Henrik Nahmmacher, Koordinator der Oberstufe, steht am Tag der offenen Tür für Einzelberatungen zur Verfügung. Interessierte melden sich in Raum 002, Erdgeschoss.

Die Anmeldetermine für die gymnasiale Oberstufe finden am Montag, 3. Februar, von 9 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr, Dienstag, 4. Februar, von 9 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr sowie am Mittwoch, 5. Februar, von 9 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr statt. Das Anmeldeformular ist auf der Homepage www.ohg.monheim.de zu finden.

Auch die Schüler der vierten Grundschulklassen und deren Eltern werden zunächst in der Aula mit einem musikalischen Programm begrüßt. Danach gibt es Führungen durch das Schulgebäude. Dabei stehen die digitale Ausstattung in allen Unterrichtsräumen, aber auch Schülerprojekte wie die Robotik- und Schachgruppen sowie Projekte der Schulgestaltung im Mittelpunkt.

Im Atomic Café kann man abschließend mit Schülern, Lehrkräften und Eltern, die schon Kinder am Otto-Hahn-Gymnasium haben, über die ersten Eindrücke sprechen.