Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am heutigen Dienstag kreisweit 1168 Infizierte: davon in Monheim 63, in Langenfeld 80, in Hilden 151, in Erkrath 74, in Haan 72, in Heiligenhaus 89, in Mettmann 149, in Ratingen 184, in Velbert 221 und in Wülfrath 85. 8431 Personen gelten inzwischen als genesen.



Corona-Todesfälle vom Wochenende sind noch nachgemeldet worden, sodass heute insgesamt 12 Gestorbene vermeldet werden müssen: vier Frauen aus Hilden (79, 88, 90 und 92 Jahre alt), zwei Männer aus Hilden (76 und 92 Jahre alt), ein 73-jähriger Monheimer, eine 78-jährige Frau und ein 66-jähriger Mann aus Ratingen sowie aus Velbert zwei Frauen (81 und 82 Jahre alt) und ein 86-jähriger Mann.

Die aktuelle Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten 7 Tage) liegt laut Landeszentrum Gesundheit NRW aktuell bei 173,4.