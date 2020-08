Die katholische Pfarrgemeinde St. Gereon und Dionysius in Monheim startet im August einen Glaubenskurs für junge Erwachsene im Alter zwischen 18 und 30 Jahren. Der Kurs, der von Diakon Harald Wachter geleitet wird, richtet sich an alle, die das Sakrament der Taufe oder der Firmung empfangen wollen. Kosten entstehen keine.

Der Kurs beginnt am Montag, 24. August , um 19 Uhr, mit einem Informations- und Kennenlern-Abend im Pfarrer-Franz-Boehm-Haus, Sperberstraße 2a. Danach finden einmal monatlich – jeweils am vierten Montag, um 19 Uhr – acht thematische Treffen statt. Der Kurs orientiert sich am Speyerer Glaubenskurs des Deutschen Katechetischen Vereins.

Interessenten können sich per E-Mail an Harald Wachter wenden: harald.wachter@erzbistum-koeln.de.