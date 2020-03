"Besuchen Sie die Gletscher, solange es noch geht!" Genau dies hat sich Referent Bernd G. Schmitz zu Herzen genommen und bekannte sowie weniger bekannte Wanderrouten im Berner Oberland, Engadin und Wallis mit der Kamera für sich und andere neu entdeckt. Der Multimediavortrag der Volkshochschule findet am Dienstag, 10. März, um 18.30 Uhr an der Tempelhofer Straße 15 statt.

Vorgestellt werden Fotos und Filmsequenzen gepaart mit Reiseberichten und Erläuterungen von Gletschern und Gletschergebieten, die vielleicht schon in wenigen Jahren nicht mehr existieren werden. Es ist ein Blick auf die Naturgewalten - aber auch eine Einladung, selbst hin zu reisen. Denn für die meisten der präsentierten Touren muss man kein ausgebildeter Bergsteiger sein. Gutes Schuhwerk, Trittsicherheit und eine durchschnittliche Kondition reichen dafür völlig aus.

Das Teilnahmeentgelt beträgt sechs Euro. Die Anmeldung kann über das Online-Formular im Internet unter www.vhs.monheim.de, per E-Mail an vhs@monheim.de oder persönlich in der Geschäftsstelle der Volkshochschule an der Tempelhofer Straße 15 vorgenommen werden (Kurs-Nr. 20S1301).