Seit Sommer gehören Charlotte Benner und Sarah Lierz zum Monheimer Rathaus-Team in der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerschaftsbeteiligung. Im letzten halben Jahr haben beide vor allem im Hintergrund gewirkt. Jetzt ist sichtbar, was in den letzten Monaten im Verborgenen geschaffen wurde. Ab sofort liegen weite Teile der städtischen Homepage www.monheim.de auch in Leichter Sprache vor.

Ein Angebot, das nicht nur Menschen mit kognitiven Einschränkungen zu Gute kommt, sondern auch eine Hilfe für Menschen aus anderen Sprachkreisen ist. Zudem gibt es Angebote in Gebärdensprache. Gleich mehrerer Videos hat die Stadt bereits übersetzen lassen. Weitere werden folgen – darunter Audiodeskriptionen für blinde und sehbehinderte Menschen. Alle städtischen Videos liegen zudem inzwischen mit einer Untertitelung für Gehörlose vor. Eine Untertitelung der Stadtratssitzungen ist in Vorbereitung.

Ab sofort kann man sich die komplette städtische Internetseite auch in einer Schwarz-Weiß-Version anschauen. Auch hier werden die Neuerungen schon bald auf weitere von der Stadt betriebene Internetauftritte übertragen. Auf der touristischen Seite www.monheim-entdecken.de hat sich die Stadt für ein Sprachangebot auf Englisch und Niederländisch entschieden.

Professionelle Übersetzung

„Bei den professionellen Übersetzungsarbeiten greifen wir zur Unterstützung immer auf Muttersprachler oder Muttersprachlerinnen zurück“, betont Charlotte Benner. „Auch zahlreiche Videos haben wir bereits mit englischen und niederländischen Untertiteln versehen.“

„Wir werden das Thema Mehrsprachigkeit und Barrierefreiheit künftig bei jeder neuen städtischen Publikation mitdenken“, erklärt Pressesprecher Thomas Spekowius. Parallel dazu werden die bestehenden Angebote nach und nach ebenfalls übersetzt.