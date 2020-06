Im Nachgang zum formalen Teil der Jahreshauptversammlung der Monheimer Europa-Union in der Volkshochschule referiert Dr. Stefan Roggenbruck am Dienstag, 23. Juni, ab 19.30 Uhr zum Thema „Al Andalus: Der Orient in Europa“.

Aufgrund behördlicher Restriktionen im Interesse der Sicherheit ist die Teilnahme an der Präsenzsitzung auf Mitglieder der Monheimer Europa-Union und ihres Beirats begrenzt. Um den Vortrag für die Öffentlichkeit zu öffnen, hat sich die Monheimer Europa-Union dazu entschlossen, moderne Kommunikationsmittel einzusetzen: Vortrag und Aussprache des Vortrags werden im Lifestream-Verfahren über den Sojus 7-Internet-Radiosender „Rakete“ (www.sojus.de/radio) ausgestrahlt.

Stefan Roggenbuck studierte Sozialwissenschaften an der Ruhr-Universität Bochum, wo er auch promovierte. Heute arbeitet er als Dozent in der Erwachsenenbildung. Seine Fachthemen sind internationale Politik, Globalisierung, Migration, multikulturelle Gesellschaft und Kulturgeschichte. Dazu forscht er über den Strukturwandel und die Zuwanderung im Ruhrgebiet.

Weltmetropole

Zum Thema: Im frühen Mittelalter eroberten die Mauren weite Teile der iberischen Halbinsel; die hochentwickelte orientalische Zivilisation breitete sich rasch aus. Córdoba wurde zu einem Kalifat und avancierte zur Weltmetropole von Al Andalus. Islamische, christliche und jüdische Kultur durchdrangen sich wie nie zuvor. Wissenschaft und Kunst erlebten Sternstunden. Abschließend klärt der Referent, wie der westliche Islam von Al Andalus Europa nachhaltig beeinflusst hat.