In den Sommerferien bieten das Römische Museum, die Biologische Station und die Kaltblutpferdezucht Reuter im Rahmen der Bürgeler Aktionstage erstmalig ein spannendes Ganztagesprogramm an. Vom 3. bis zum 7. August erwartet die teilnehmenden Kinder von 8.30 bis 17.30 Uhr ein abwechslungsreiches Programm inklusive Mittagessen.

Am Montag verwandeln sich die Teilnehmer zu Römerkindern: Gekleidet in Tuniken, werden Mosaike gelegt und die Steinchen eigenhändig gefärbt. Vielleicht ziert am Ende des Tages auch das heimische Bad ein Stück „Kunst der Römer“, denn die Werke dürfen selbstverständlich mitgenommen werden. Nachmittags entdecken die Kinder das Leben im Teich: Neben Grasfrosch- und Erdkröten gibt es zahllose Insekten am und im Wasser, die mittels Kescher und Lupe erforscht werden.

Am Dienstag wird unter fachkundiger Anleitung erlernt, wie man richtig Feuer macht, und ein Lagerfeuer ohne Streichhölzer entfacht - leckeres Stockbrot inklusive. Nachmittags dürfen die jungen Römer, in sicherer Schutzkleidung und begleitet von römischer Expertise, selbst Geld herstellen und antike Münzen aus Zinn gießen. Jetzt stellt sich nur die Frage, wer es dann noch schafft, den Münzschatz von Bürgel zu finden?

Diesen gilt es beim Angebot „Römerschätze entdecken“ am Mittwoch aufzuspüren, wenn das beliebte Bürgeler Ausgrabungscamp wieder stattfindet. Gewappnet mit Sieb, Pinsel und Kelle graben die Kinder römische Schätze aus und setzen diese auch wieder zusammen. Dazu gibt es eine Schatzsuche im Naturschutzgebiet der Urdenbacher Kämpe, bei der mit Grips und Teamwork die lokale Natur und natürlich ein Schatz entdeckt wird.

Wer sich fragt, wie man früher ohne Handy und Computer gespielt hat, ist bei der Zeitreise am Donnerstag genau richtig. Verschiedene Geschicklichkeitsspiele fordern vollste Konzentration, und es wird eine eigene römische „Rundmühle“ gebastelt, die mitgenommen und

später mit der Familie daheim gespielt werden kann. Nachmittags wird mit scharfen Augen und gespitzten Ohren das Leben der Vögel im Jahresverlauf erkundet, und es werden Antworten auf Fragen gesucht, so auch ob denn wirklich alle Vögel „schon da“ sind.

Den Wochenabschluss bildet am Freitag das Angebot der Kaltblutzucht Reuter. Die Kinder besuchen die Arbeitspferde, striegeln gemeinsam Ponys und lernen die Hühner von Haus Bürgel kennen. Zu guter Letzt sind alle Kinder eingeladen, jedem der Hühner auf Haus Bürgel eigene Rufnamen zu geben, da ist die Phantasie gefragt. Dazu wird wie bei den Römern gespeist, denn es wird nicht nur im römischen Backofen Brot zubereitet, sondern auch ein traditioneller Aufstrich angerührt. Während des Essens kann sich über die Eindrücke und Abenteuer der vergangenen Woche ausgetauscht werden.

Neben dem Gesamtpreis von 149 Euro als Wochenangebot sind alle Angebote auch einzeln oder tageweise buchbar. Details zu Einzelpreisen und Altersempfehlungen gibt es online auf https://hausbuergel.de/sommerferien-auf-haus-buergel.

Anmeldungen sind per Onlineformular auf der Website oder per E-Mail mit ausgefülltem Formular an hausbuergel@monheim.de möglich.