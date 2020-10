Einen langgehegten Traum erfüllte sich der Reisefotograf und Autor Joachim von Loeben als er 2004 aus allen Konventionen ausbrauch. Seitdem ist von Loeben immer wieder unterwegs. Mit dem Motorrad - und rund um die Welt. Aus seinen Reisen entstanden spannende Bücher, Reiseberichte und Multivisionsshows, von denen die VHS schon einige in den vergangenen Jahren präsentiert hat. Auch in diesem Semester wird er eine besonders spannende Strecke vorstellen: die Panamericana. Die Multivisionsshow in der Volkshochschule Monheim findet am Dienstag, 6. Oktober, statt.

Start war in Alaska, genauer gesagt in Prudhoe Bay am Arktischen Ozean, um schließlich in Feuerland zu landen. Acht Monate dauerte die Reise, über Straßen und Wege, Gebirge und Wüsten. Die einzige Unterbrechung des Motorradfahrens war die Schiffstour von Panama nach Südamerika. Und das mit einem Segelboot. Neben den unterschiedlichsten Naturgewalten, die von Loeben audiovisuell festhielt, besuchte er auch auf dieser Reise wieder ganz besondere Orte und Ereignisse.

Anmeldung

Die Multivisionsshow findet von 19 bis 20.30 Uhr in Raum 009 in der Volkshochschule, Tempelhofer Straße 15, statt. Die Teilnahme kostet sechs Euro. Anmeldungen werden im Internet unter www.vhs.monheim.de, per E-Mail an vhs@monheim.de oder persönlich in der Geschäftsstelle, Tempelhofer Straße 15, entgegen genommen (Kursnummer 20W1304).