Die Tage sind kurz und grau und viele Kultur- und Freizeiteinrichtungen wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Auch die städtische Bibliothek in Monheim ist geschlossen, bietet aber zahlreiche Medien im Internet und einen Bestell- und Lieferservice an.

Einen aktuellen Einblick in den Bestand der Bibliothek gibt es unter www.bibnet.smartbib.de über den Reiter „Monheim“. Wer möchte, kann die Medien hier einsehen, bei der Bibliothek bestellen und zu einem vereinbarten Zeitpunkt kontaktlos abholen. Medienwünsche werden mit Angabe der Nutzernummer per E-Mail an bibliothek@monheim.de oder unter Telefon (02173) 9514130 entgegen genommen.

„Der Abholservice wird aktuell sehr gut angenommen. Deshalb ist es wirklich wichtig, dass sich Nutzerinnen und Nutzer für die Abholung einen festen Termin geben lassen“, erklärt Nadja Kläsges, Leiterin der Bibliothek. Für Risikogruppen und Menschen in Quarantäne bietet der Verein WiM (Wir in Monheim) einen Lieferservice an. Alle aktuell ausgeliehenen Medien werden automatisch bis zur Wiedereröffnung der Bibliothek verlängert. Wer Ausgeliehenes vorher zurückgeben möchte, kann aber auch die Rückgabeanlage der Bibliothek nutzen.

Über die Bibnet-Onleihe unter www.onleihe.de/kreis-mettmann können Nutzer mit Nutzernummer und Passwort digitale Hörbücher und E-Books herunterladen. Internationale Zeitungen und Zeitschriften gibt es hier ebenfalls, unter Bibnet-Press. Das Passwort für die Onleihe wird bei der Anmeldung in der Bibliothek vergeben. Wer es vergessen hat, kann sich mit vollständigem Namen, Geburtsdatum und Adresse direkt an die Bibliothek wenden. Für die Bestellung physischer Medien ist das Passwort allerdings nicht nötig.

Monheim-Pass

Mit dem Monheim-Pass besitzen alle Monheimer auch einen Ausweis für die Bibliothek – eine Jahresgebühr gibt es seit dem Frühjahr 2020 nicht mehr. Um den Monheim-Pass nutzen zu können, muss er einmal unter www.monheim-pass.de aktiviert werden. Für die Nutzung als Bibliotheksausweis muss er darüber hinaus in der Bibliothek an einem Lesegerät registriert werden. Für eine kontaktlose Registrierung in der Bibliothek können Termine vereinbart werden. Die Nutzernummer für die Bibliothek ist dann auch im Monheim-Pass-Portal einzusehen.

Wer den Monheim-Pass nicht nutzen möchte, kann sich aktuell auch unter Angabe von Name, Geburtsdatum, Adresse und Telefonnummer per E-Mail an bibliothek@monheim.de anmelden und erhält dann eine Nutzernummer.