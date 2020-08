Der Wassersportverein Monheim sucht einen ehrenamtlichen Stand Up Paddel Lehrer. "Wir möchten in Zukunft wieder Kurse anbieten und benötigen daher einen zertifizierten Trainer", sagt der erste Vorsitzender René Waldeck.

Voraussetzungen: Spaß am Ehrenamt und am Sport; Mindestalter 18 Jahre; zertifizierter SUP-Trainerschein; Erste Hilfe-Kurs; Rettungsschwimmer Bronze; Zeit, um ungeübten und Neulingen das Stand Up Paddling beizubringen. Interessierte melden sich per E-Mail an wassersportverein.monheim@gmail.com.

Freude und Harmonie

"Bei uns im Verein können auch viele andere Wassersportarten ausgeübt werden", erklärt René Waldeck. "Beispielsweise Kajak, Jetski, Sportboot fahren, Wasserski und Wakeboard. Das durchmischte Alter bei uns im Verein bereitet uns allen gemeinsam viel Freude und Harmonie."