Der Baumberger Turn und Sportclub (BTSC) hat die erfolgreichsten Judokas 2019 geehrt.

Dabei zählten nicht die die Ergebnisse, sondern auch der Trainingseifer der Sportler. Den ersten Platz belegte Nick Kandeler mit 155 Punkten. Platz zwei ging an Sarah Meyer (Bildmitte) mit 140 Punkten und der dritte Platz an Anika Potthoff mit 133 Punkten.

Wer Interesse am Judo-Sport hat, ist beim Probetraining in der Sporthalle der Winrich-von-Kniprode-Schule, Monheimer Straße 5, willkommen: samstags von 9.30 bis 11 Uhr (Kinder ab 5 Jahre), freitags von 16 bis 17.30 Uhr (Kinder ab 10 Jahre) und mittwochs von 19 bis 20 Uhr (Späteinsteiger.

Weitere Informationen gibt es in der BTSC-Geschäftsstelle an der Sportanlage Waldbeerenberg, Europaallee 1, per E-Mail an info@btsc1897.de oder bei Oliver Kandeler unter Telefon (02173) 64293, E-Mail Oliver.Kandeler@web.de.