Beim Rabaukenturnier in Grevenbroich waren auch sieben junge Judokas des Bumberger Turn- und Sportclubs am Start und konnten ihr Können erfolgreich unter Beweis stellen.

Lisa Wunderlich ( Klasse bis 36 Kilogrramm) freute sich über einen dritten Platz. Nicolas Domin kam in seiner Klasse (über 60 kg) auf einen zweiten Platz, ebenso wie Niklas Meyer (bis 50 kg). In der Altersklasse U15 ging es um die Qualifikation zur nächsthöheren Meisterschaft. Leider lief es für Nele Potthoff (bis 57 kg) hier nicht so gut, sie kam nur auf einen fünften Platz. Marla Gilde (über 63 Kg) schaffte den dritten Platz und somit die Qualifikation. Auch Sarah Meyer konnte sich mit einem dritten Platz qualifizieren. Leif Schwarz (bis 66 kg) setzte mit seinen tollen Einsatz und seiner Technik einen schönen Schlusspunkt und holte den zweiten Platz.