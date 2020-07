Unglaubliche Camptage erlebten etwa 30 Kinder in dieser Woche von Montag bis Freitag im Monheimer Rheinstadion an der Kapellenstraße 1. Die Ballschule Rheinland hatte zu fünf Tagen Spiel, Sport und Spaß eingeladen und die ballbegeistere Jugend mit zwei gemeinsamen Trainingseinheiten pro Tag - nur unterbrochen von einem leckeren Mittagessen - in Bewegung gebracht. Unter Einhaltung der aktuellen gesetzlichen Hygienevorschriften führten die ausgebildeten Coaches - Andreas Aust (39), Alexander Schürmann (29) und Christian Wunder (35) - die Kinder in die verschiedenen Ballsportarten wie zum Beispiel Handball, Fußball, Basketball, Tennis, Hockey und vieles mehr ein. Übrigens: Die Ballschule Rheinland, Weißenstein 74a, in Langenfeld hat sich zum Ziel genommen Bewegung in die Kindergärten und Grundschulen des Rheinlands zu bringen. Die Ballschule bietet wissenschaftliche Konzepte, welche die Allgemeinmotorik von Kindern fördern.