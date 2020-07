Fahrradfahren liegt voll im Trend. Es ist umweltfreundlich, naturverbunden und macht viel Spaß. Auf einer Tour mit dem Rad kann sich der Fahrer aktiv erholen und den Alltag weit hinter sich lassen. Wer gerne auch in einer Gruppe radeln möchte, für den hat der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) Langenfeld-Momheim ein paar interessante Radtouren zur Auswahl.

Mittwoch, 29. Juli

Auf einer Strecke von etwa 42 Kilometer führt diese Radtour zur Erftmündung. Treffpunkt ist um 18.30 Uhr der Radlertreff am Einkaufszentrum Baumberg. Die Tourenleitung liegt bei Toni Krista. Um Anmeldung wird unter der Telefonnummer (02173) 64222 oder Mobil unter 0173-5137022 gebeten.

Freitag 31. Juli

Jeden letzten Freitag im Monat findet die Critical Mass in Köln statt. Das ist eine weltweit stattfindende Aktion, um auf Missstände bei der Verkehrsführung von Radwegen hinzuweisen und um mit Spaß und Freude gemeinsam mit Musik in der Großgruppe durch die Stadt mit dem Rad zu fahren. Die Kölner Fahrradpolizisten sind meistens so freundlich die Tour abzusichern. Start der Critical Mass in Köln ist um 18 Uhr. Die Rückkehr ist gegen 22 Uhr geplant. Treffpunkt ist um 15 Uhr an der Hundewiese Bogenstraße. Die Tourenleitung hat Volker Heidkamp. Um Anmeldung wird unter der Mobilnummer 01578-1590945 gebeten.

Samstag, 1. August

Samstagstour mit Resi Maassen, 45 Kilometer. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Rathaus Langenfeld. Um Anmeldung wird unter der Telefonnummer (02173) 980931 oder Mobil unter 0176-57646300 gebeten.

Sonntag 2. August

Lust auf eine Radtour zum Biergarten am Nordkanal? Mit dem Rad geht es auf einer Strecke von etwa 80 Kilometer über die Fleher Brücke an die Erft und weiter bis zum Nordkanal. Über die Fähre Zons-Urdenbach führt der Weg zurück nach Langenfeld. Treffpunkt ist um 9 Uhr am Rathaus Langenfeld. Die Tourenleitung liegt bei Dieter Giese und Gerd Hoffmann. Um Anmeldung wird unter der Mobilnummer 0171-5272155 gebeten. Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) Langenfeld-Momheim bietet interessante Touren an. Foto: Pixabay