Der Baumberger Turn- und Sportclub (BTSC) freut sich, dass Erlebnis-, Kinder-, und Geräteturnen nach einer langen Corona-Pause wieder stattfinden.

Am Mittwoch, 16. September, startet das Erlebnisturnen von 16.30 bis 18.00 Uhr in der Kniprode-Halle unter der Leitung von Kathleen Schneider. Ab Mittwoch, 23. September, findet wieder Kinderturnen von 16 bis 17 Uhr für Kinder von 3 bis 5 Jahre und von 17 bis 18 Uhr für Kinder von 6 bis 7 Jahre in der Sporthalle am Waldbeerenberg unter der Leitung von Heike Folgmann statt. Ab Donnerstag, 24. September steht, wieder Geräteturnen von 16.30 bis 18 Uhr für Kinder von 6 bis 9 Jahren unter der Leitung von Juan Pablo statt.

Weitere Informationen in der Geschäftsstelle des BTSC, Europaallee 1, E-Mail info@btsc1897.de oder Telefon (02173) 60639. Die Geschäftsstelle ist montags von 16 bis 18 Uhr und donnerstags von 10 bis 12 Uhr geöffnet.