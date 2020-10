Eine Tennissaison unter den Corona-Bedingungen geht zu Ende, auch beim Baumberger Tennisclub (BTC). Wenigstens das Wetter meinte es am letzten Samstag gut mit den Tennisspielenden an ihrem Saison-Abschlusstag.

Covid 19 hat in 2020 den Tennisspielerinnen und -spielern eine sehr schwierige Tennissaison bereitet. Es fanden zwangsweise wenig Turniere und kaum Medenspiele statt.

Die Tennisschule Train Your Passion von Frank Grässer hatte zum Ende der Sommersaison zu einem letzten Training mit ihrem bewährten Trainerteam eingeladen. 20 Spieler unterschiedlicher Spielstärke des BTC ließen sich die Freude am Tennisspiel nicht nehmen und folgten der Einladung.

Mit sichtlicher Spielfreude waren die in nach ihren Stärken aufgeteilten Gruppen den jeweiligen Trainern zugeordnet, die teilweise selbst mitspielten.

Geselliges Beisammensein

Nach 3-stündigem Training kam dann das gesellige Beisammensein mit Grillwurst und Getränken gerade Recht. „Ein schöner Abschluss des Freilufttennis 2020“, waren sich Trainer und Spielende einig.