Auch in diesem Jahr organisierte der Tennisclub Blau-Weiß Monheim ein Sommercamp für Kinder und Jugendliche. In Absprache mit der Stadt konnte diese inzwischen schon üblich gewordene Veranstaltung trotz Corona-Pandemie angeboten werden, allerdings mit eingeschränkter Teilnehmerzahl und unter den gebotenen Hygiene- und Vorsichtsmaßnahmen.

30 Kinder und Jugendliche im Alter von sieben bis 18 Jahren waren zu Gast auf der Anlage an der Marderstraße 1a. Die meisten gehörten dem Club an, aber auch Nicht-Mitglieder nahmen teil. Die Trainer Drago Dugandzic und Christoph Assmann, unterstützt von Helfern des Clubs, teilten die „Camper“ nach Alter und Spielstärke in Gruppen ein, die dann auf allen sechs Plätzen spielten. Neben Trainingseinheiten unterschiedlicher Art fanden auch Vergleichskämpfe statt. Abschließender Höhepunkt des Camps war ein Turnier mit anschließender Siegerehrung, verbunden mit kleinen Geschenken. Alle Teilnehmer erhielten eine Urkunde.

Camp in den Herbstferien

Das Wetter spielte zwar nicht wunschgemäß mit, aber der Spielbetrieb konnte ungestört ablaufen.

Ein weiteres Camp in den Herbstferien ist geplant. Jugendliche können sich gerne im Club melden und ein kostenloses Schnuppertraining vereinbaren: E-Mail info@blau-weiss-monheim.de.