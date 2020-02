Der Baumberger Tennisclub (BTC) veranstaltet mit der Tennisschule Train Your Passion von Frank Grässer in den Osterferien das erste Tenniscamp 2020. Von Montag, 6. April bis Gründonnerstag, 9. April können Kinder und Jugendliche sich im Tennisspiel ausprobieren oder ihre Spielstärke verbessern. Anmeldungen sind unter www.tennis-typ.de oder unter der Mobilnummer (0170) 2097902 möglich.

Ab Anfang Mai beginnen dann die Jugendmedenspiele, die auf der Anlage des BTC an der Sandstraße 126, aber auch in anderen Tennisclubs ausgetragen werden.

Ein besonderes Highlight in diesem Jahr ist ein einwöchiges Sommercamp beim Tennisclub ATSK in der Partnerstadt Atasehir, einem Stadtteil von Istanbul in der Türkei. Vom 28. Juni bis 3. Juli sind maximal 10 Jugendliche bis 15 Jahre eingeladen vor Ort in Istanbul unter Betreuung und Begleitung auch von Trainern des BTC intensiv Tennis zu spielen. Die Kosten hierfür betragen durch Bezuschussung der Stadt Monheim lediglich 150 Euro. Die Unterbringung erfolgt bei ausgewählten Familien. Die Teilnehmenden erwartet neben dem Sport ein attraktives Rahmenprogramm mit Besuch der Blauen Moschee, der Hagia Sofia und des großen Bazars, sowie eine Schifffahrt auf dem Bosporus. Anmeldung hierfür auch für Interessierte, die nicht Mitglied im BTC sind, erfolgt bei Hans-Jürgen Krissel unter (0170) 2097902.

Für einen Gegenbesuch aus Atasehir sind bereits jetzt zehn Kinder für das Sommercamp auf der Anlage des BTC vom 20. bis 25. Juli avisiert. Familien, die bereit sind, eines der Kinder in ihrer Familie aufzunehmen, können sich beim Jugendwart, Hans-Jürgen Krissel unter der Mobilnummer (0170) 2097902 melden.

Den ganzen Sommer über – mit Ausnahme der Sommerferien – findet im BTC ein eigenes Training für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre statt. Darüber hinaus wird im Sommer ein Turnier für Kinder bis 12 Jahre durchgeführt. Auch in diesem Jahr hält das Otto-Hahn-Gymnasium seinen Stufentag wieder auf der Anlage des BTC an der Sandstraße 126 ab.

Eine Zusammenarbeit mit ausgewählten Kindertagesstätten, um Kinder an den Sport heranzuführen, steht in 2020 beim Baumberger Tennisclub auch wieder auf der Agenda.

Natürlich plant der BTC auch Aktionen für erwachsene Spieler. So werden Hobbyturniere, der Bayerncup sowie das Gänselieselturnier, das gemeinsam mit allen Monheimer Tennisclubs ausgetragen wird, stattfinden. Zum Saisonabschluss wird es auch wieder ein Leistungsklassenturnier geben.

Auf der Homepage des BTC werden alle Termine und aktuellen Turniere mit weiteren Informationen unter www.btc1975.de ausführlich bekannt gegeben.