Der Vorsitzende des Kreissportverbands Mettmann, Karl-Heinz Bruser, hat dem Baumberger Turn- und Sportclub (BTSC) die Mitgliedschaftsurkunde im Qualitätsbündnis Sport NRW „Schweigen schützt die Falschen – Gemeinsam gegen sexualisierte Gewalt“ überreicht.

Karl-Heinz Bruser dankte auf der Mitgliederversammlung dem BTSC, der sich - so seine Worte - dem Thema hoch engagiert gewidmet habe und alle Kriterien zur Mitgliedschaft erfülle. Simone Feldmann, Leiterin des städtischen Fachbereichs Kinder, Jugend und Familie der Stadt Monheim, sagte, dass sich der BTSC der Verantwortung im Kampf gegen sexualisierte Gewalt gestellt hat. Im Qualitätsbündnis zum Schutz vor sexualisierte Gewalt setze der BTSC wirksame Maßnahmen und Schutzkonzepte um.

Dagmar Ziege, Fachberaterin beim Landessportbund, leistete im Vorfeld der Auszeichnung maßgebliche Unterstützung. So hat der BTSC unter anderem einen Handlungsleitfaden und ein Interventionskonzept eingeführt. Die meisten Übungsleiter sind bereits geschult. Mit Elke Wilk-Römer und Marcel Schneider gibt es bei Fragen qualifizierte Ansprechpartner im Verein. Wie wichtig den Baumberger Sportlern diese Selbstverpflichtung ist, zeigt ein Blick in die neue Satzung. In die Präambel wurde die Verhinderung von sexualisierter Gewalt als Vereinsziel aufgenommen.

Der BTSC-Vorsitzende Helmut Wilk berichtete anschließend aus dem Geschäftsjahr 2019. Er hob die gute Jugendarbeit im Tischtennis und im Judo hervor und erwähnte das neue Angebot "Belly Fitness". Bei stabiler Mitgliederentwicklung wurden Pfingstfest, Big Family Games, Kinderolympiade, Nikolausfeier und Vereinsfahrt im Jahr 2019 mit Erfolg durchgeführt. Im Jahr 2020 fielen zahlreiche Veranstaltungen wegen Corona aus. Der BTSC kann aber mit Inline-Skater-Hockey und "Drums Alive" neue Sportangebote anbieten.

Der Verein steht solide da und kann die neuen Aufgaben im Verein gut bewältigen, stellte Schatzmeister Andre Schmelter fest. Die Kassenprüfer Dietmar Pfeiffer und Anke Wodarz äußerten keine Einwände, der Vorstand wurde entlastet, der stellvertretende Vorsitzende Rüdiger Finke wiedergewählt. Die Ergänzungswahl zum Ehrenrat ist verschoben.

Ehrungen

Für 55 Jahre Mitgliedschaft wurde Elfriede Anders, für 50 Jahre Mitgliedschaft Ingrid Gröber geehrt.

40 Jahre Mitgliedschaft: Annemarie Schulte-Kellinghaus und Karla Thiele.

35 Jahre Mitgliedschaft: Brigitte Bensch, Robert Börner, Manfred Glasmacher, Dietmar Hoffmann, Stephan Schuhen, Gertraud Slavik, Christian Slavik.

30 Jahre Mitgliedschaft: Marlies Fotschki, Hans-Jürgen,Hartmann, Gaby John, Heinz Klein,, Norbert Kunz, Helga Lindner, Dr. Martina Pellio-Blume, Astrid Tressin.

25 Jahre Mitgliedschaft: Michael Dahm, Helene Giesel, Jürgen Havers, Hannelore Hülstrunk, Hüseyin Kül, Iris Moendt, Christel Schassan, Christa Seitz.