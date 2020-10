Kürzlich konnte die Herren65-Mannschaft des Tennisclubs Blau-Weiß Monheim ihre Medenspielsaison beenden, die wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr stark verkürzt ausfiel. Statt der geplanten sechs Begegnungen fanden wegen der Abmeldung dreier Mannschaften nur drei Vergleiche statt, von denen die Blau-Weißen zwei gewinnen konnten, aber einmal den Kürzeren zogen.

Von den vier in der Gruppe 037 der Bezirksklasse A verbliebenen Vereinen belegt der TC Blau-Weiß mit 4:2-Tabellenpunkten und 11:7-Matchpunkten den zweiten Platz hinter dem Gruppensieger TC Gruiten (6:0-Tabellen-Punkte, 12:6-Matchpunkte). Mit etwas Glück hätte man sogar Gruppensieger werden können. Aber der Wiederaufstieg in die Bezirksliga bleibt fest im Visier. Der letzte Einsatz Ende August beim Langenfelder TC 76 (LTC) ging mit 4:2-Matchpunkten und 9:6-Sätzen an die Monheimer.

Einzel-Ergebnisse: Peter Sperling gegen Hans-Werner Imhoff 6:7, 6:2, 10:4 Match-Tiebreak; Bernd Lehmann gegen Roland Baars 6:3, 2:6, 4:10 Match-Tiebreak; Hans-Jürgen Rosslenbroich gegen Hans-Peter Goebel 6:4, 3:6, 10:3 Match-Tiebreak; Wolfgang Heimlich gegen Wolfgang Törschen 7:5, 6:4. Doppel-Ergebnisse: P. Sperling / Bernd Zasche gegen R. Baars / H.-P. Goebel 6:4, 6:4 und H.-J. Rosslenbroich / Josef Lambertz 2:6, 0:6.

Bester Spieler

Bester Medenspieler war der an Position eins gesetzte Peter Sperling, der alle drei Einzel und zwei der drei Doppel für sich (mit-)entscheiden konnte. Gut schlugen sich auch die beiden „Youngster“ der Mannschaft, Dr. Hans-Jürgen Rosslenbroich und Wolfgang Heimlich, sowohl in den offiziellen Medenspielen als auch in den inoffiziellen Begegnungen mit dem Nevigeser TC und dem TC Gruiten. Wegen des eingeschränkten Medenspielbetriebs griffen einige Mannschaften zur Selbsthilfe und kämpften noch in zusätzlichen „Spaß-Turnieren“ im Medenspielmodus gegeneinander. Hierbei gewannen die Monheimer im August in Neviges mit 8:2-Matchpunkten, mussten sich aber in Gruiten mit 2:7-Matchpunkten geschlagen geben, allerdings gegen eine erweiterte Mannschaft des Gegners.