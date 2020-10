Die wieder neu gegründete Ortsgruppe Monheim des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND) will sich in vielen Bereichen engagieren.

So sollen Themen wie Klimakatastrophe, Artenschwund, Energiewende, neue Mobilität, Plastikmüll, Flächenverbrauch, Kahlschlag, Radverkehr und gesunde Ernährung im Fokus stehen. 15 motivierte Monheimer haben sich zur Gründungsversammlung im Pfannenhof getroffen und nach ausgiebigen Diskussionen auch beschlossen, sich in Zukunft noch stärker in Politik und Gesellschaft der Stadt Monheim einzubringen.