Zehn Jahre "Leben in Hitdorf": Zum runden Geburtstag stellt der Verein in dieser Session auch das Hitdorfer Dreigestirn der KG Hetdörper Mädche und Junge: Prinz Heinz II., Jungfrau Christiane und Bauer Frank.

Hitdorf. Prinz Heinz II. (Gladbach) ist Vorsitzender von "Leben in Hitdorf" und mit dem närrischen Bazillus infiziert, seit er vor 16 Jahren in die kleine Rheingemeinde zog. Neben dem Karneval und der gemeinnützigen Arbeit im Verein gehören der Golfsport und Reisen zu seinen Hobbies - alles stets nach der Devise "Et muss Spaß mache".

Jungfrau Christiane (Agternkamp) hat schon zu Kinderzeiten in Ostwestfalen gerne Karneval gefeiert - und war als Pänz aktiv mit von der Partie beim närrischen Lindwurm im Heimatdorf. Mit dem Umzug nach Leverkusen 2005 wurde das Karnevalsgen der Ärztin wieder aktiviert.

Sessionsmotto: "An jede Eck ne Hetdörper Jeck!"

Dass sie jetzt die Jungfrau im Dreigestirn sein darf, ist für Christiane die Krönung der jecken Laufbahn. Außerhalb der fünften Jahreszeit spielt sie Golf, fährt Ski, ist mit dem Oldtimer unterwegs und engagiert sich im Förderverein des Matchboxs Theaters.

Bauer Frank (Melder) liebt den Karneval, seit er als kleiner Junge erstmals mit seinen Großeltern zum Rathaussturm in Opladen durfte. Schnell stand fest, dass er einmal Teil des Dreigestirns sein will. Der Kindheitstraum ist nun in Erfüllung gegangen. Mit Fußball, Basketball und Radfahren hält sich der Bauer, der auch Mitglied der Hitdorfer Fährgarde ist, fit.