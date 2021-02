Auch in Corona-Zeiten für die Umwelt vor Ort: Der Baumberger Allgemeine Bürgerverein (BAB) und die CDU Monheim sammeln am kommenden Samstag, 27. Februar, wieder Müll am Rheinufer. Selbstverständlich unter Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen.

Treffpunkt für Mitglieder und Unterstützer des BAB ist um 9.30 Uhr am Aalschocker, Parkplatz Klappertorstraße. "Entsprechende Schutzmasken sind mitzubringen. Die Einteilung in Kleinstgruppen findet zu Beginn der Veranstaltung statt. Eine entsprechende Liste zum Eintragen der persönlichen Daten liegt aus", erklärt der BAB-Vorsitzende Helmut Heymann und hofft trotz Corona auf rege Beteiligung. Leider muss die übliche Beköstigung aller Helferinnen und Helfer auf Haus Bürgel diesmal entfallen.

Unterstützung

Treffpunkt für die Rheinufersäuberung der CDU Monheim ist am Samstag, 27. Februar, um 9 Uhr der Schützenplatz Am Werth. Von dort aus werden bis 12 Uhr mit fachkundiger Unterstützung die Wege und Landschaft am Rheinabschnitt zwischen Gut Ödstein und Kapellchen gereinigt.

Alle Helferinnen und Helfer werden gebeten einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Nach einer kurzen Besprechung werden sie - zu Fuß oder mit dem eigenen Fahrrad - in Corona-konforme Kleingruppen (ein Haushalt, maximal eine weitere Person) zu den besprochenen Einsatzorten entsandt. Mülltüten werden vorher ausgegeben.

Sammelstellen

Müllsammelstellen sind in der Nähe des Rheinufers eingerichtet. Es wird außer Wasserflaschen keine weitere Verpflegung geben. Festes Schuhwerk und warme Kleidung sowie Handschuhe werden ausdrücklich empfohlen. Es ist keine Anmeldung erforderlich.

Mit dabei sein sind auch die CDU Landtagsabgeordnete Claudia Schlottmann und der Stadtverbandsvorsitzende der CDU Monheim, Lars van der Bijl.