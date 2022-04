Seit einiger Zeit führt die Pfarrbücherei von St. Gereon bereits einen Büchertrödel durch. Hier können die Besucher während der jeweiligen Öffnungszeiten – dienstags von 10 bis 12:30 Uhr und von 16 bis 18 Uhr, donnerstags von 14 bis 16 Uhr und sonntags von 10:30 bis 12 Uhr – in dem großen Angebot an aussortierten und gespendeten Büchern, CDs und DVDs stöbern, die in der Bücherei und bei gutem Wetter auch vor der Bücherei bereitstehen, und diese gegen eine Spende erwerben. Von den erzielten Einnahmen werden dann wieder neue Bücher usw. gekauft.

Bücherei spendet ab sofort sämtliche Einnahmen des Büchertrödels an Caritas International

In Anbetracht der schrecklichen Lage in der Ukraine hat sich das Büchereiteam nun spontan entschlossen, ab sofort bis einschließlich 30. April 2022 die Einnahmen aus dem Büchertrödel über Caritas International den Menschen in der Ukraine zukommen lassen. „Unter dem Motto ‚Helfen Sie uns helfen‘ wollen wir damit unsere Solidarität mit den Menschen in der Ukraine auch ganz praktisch bekunden“, begründet Sabine Fittgen vom Büchereiteam diese Aktion. „Von daher würden wir uns sehr freuen, wenn unser Angebot auf große Resonanz stoßen würde“ so Fittgen weiter. Vielleicht entdecke man ja auch ein Buch, dass man dann mit Freude lesen oder auch an liebe Menschen verschenken wolle.“

Ab 1. Mai findet der Büchertrödel weiterhin vor der Bücherei statt. Dann werden von den Einnahmen wieder neue Bücher für die Bücherei erworben.