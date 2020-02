Der Vorsitzende der KKV Ortsgemeinschaft Monheim am Rhein, Verband der Katholiken in Wirtschaft und Verwaltung, Herbert Süß, konnte auf der sehr gut besuchten Jahreshauptversammlung, die Pfarrer Michael Hoßdorf mit dem „Wort Gottes“ eröffnete, eine erfolgreiche Bilanz für 2019 vorlegen. Britta Seegers-Dyck, Wolfgang Dyck und Wolfgang Grimmelt wurden als neue Mitglieder herzlich begrüßt. Für die verstorbenen Mitglieder und die vom Coronavirus infizierten Menschen wurde ein Vaterunser gebetet. Zu den 62 Mitgliedern zählt der KKV weitere zwölf Damen und Herren, die sich dem Freundeskreis angeschlossen haben.

Der Schatzmeister, Christoph Leven, überzeugte mit seinem soliden Kassenbericht und erhielt die uneingeschränkte Bestätigung der Kassenprüfer. Der gesamte Vorstand wurde von den Mitgliedern einstimmig entlastet und im Rahmen der turnusmäßigen Wahlen von der Versammlung für weitere zwei Jahre wiedergewählt. Joachim Ruh und Katharina Niemeyer wurden als Kassenprüfer und Bernd.-M. Wehner als stellvertretender Kassenprüfer einstimmig gewählt. Als Beiratsmitglied wurde Thomas Ockel einstimmig gewählt, der sich auf die konstruktive Arbeit im Vorstand sehr freut.

Themenvielfalt stieß auf große

Resonanz

In seinem Rechenschaftsbericht ließ Herbert Süß das Programm des vergangenen Jahres Revue passieren. Das 25-jährige Vereinsjubiläum, die Vorträge „Was sind die Ecksteine des Hauses Europa?“ und „Energiewende – Entwicklung – Chancen und Risiken“ und die Podiumsdiskussion „Die Analyse der Monheimer Lokalpolitik“. Die weit mehr als 300 Teilnehmer - davon fast die Hälfte Gäste – nahmen auch an den traditionellen Veranstaltungen teil. Einen weiteren Themenschwerpunkt bildeten die Diskussionsabnede des KKV-Gesprächskreises „Christen treffen Muslime“, der schon seit vierzehn Jahren aktiv ist.

Attraktives Programm auch im ersten

Halbjahr 2020



Am 10.02.20 wird Dr. Martin Brüske über einen der bedeutendsten katholischen Theologen „Romano Guardini“ sprechen. Am 15.03.20 wird Pfarrer Andreas Süß den berühmten Kreuzweg von Sieger Köder im Rahmen einer Kirchenführung in St. Nikolaus in Bensberg erklären. Am Sonntag Laetare, 22.03.20, wird Pfarrer Michael Hoßdorf, die Hl. Eucharistie feiern. Anschließend erwartet die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wieder ein reichhaltiges Frühstücksbuffet im Pfannenhof. Am 26.04.20 referiert Jürgen Wiebicke, in der Residenz am Dom in Köln über das spannende Thema „Demokratie in Gefahr? Engagement für gesellschaftlichen Zusammenhalt.“

Weitere Informationen über den KKV findet man im Internet unter www.kkv-monheim.de bzw. www.kkv-bund.de