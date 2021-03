Über 1.000 € kamen in Baumberg und Monheim zusammen – Weitere Spenden erbeten

Unter dem Thema „Worauf bauen wir?“ hatten katholische und evangelische Frauen aus Monheim und Baumberg zum „Weltgebetstag der Frauen“ am Freitag, dem 5. März 2021, eingeladen. Bei den Gottesdiensten in St. Gereon (Monheim) und St. Dionysius (Baumberg) wurde nicht nur gebetet, sondern auch für Frauen- und Mädchenprojekte auf der ganzen Welt gesammelt. „Wir freuen uns, dass in diesem Jahr bei den beiden Kollekten insgesamt 1.012 € zusammengekommen sind,“ berichten Monika Ulke und Ursula Ruh, die den Weltgebetstag in Baumberg und Monheim vorbereitet haben. Der Betrag wurde bereits an das Deutsche- Weltgebetstag-Komitee überwiesen.

Dank der großzügigen Kollekten und Spenden kann die Arbeit der Partnerorganisationen des Weltgebetstags unterstützt werden. Die Projekte bestärken Frauen und Mädchen weltweit darin, ihre sozialen, politischen und wirtschaftlichen Rechte einzufordern. Dafür arbeitet der Weltgebetstag mit Partnerorganisationen in Asien, Afrika, Lateinamerika und dem Nahen Osten zusammen. In Europa werden vorwiegend Projekte für Betroffene geschlechtsspezifischer Gewalt gefördert. Darüber hinaus werden die Gelder u.a. für die wirtschaftliche Eigenständigkeit und Existenzsicherung, zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und sexualisierter Gewalt oder für Bildung und berufliche Qualifizierung eingesetzt. Seit 1975 konnten so über 6.000 Projekte in rund 150 Ländern weltweit mit über 76 Millionen Euro unterstützt werden.

Damit sichergestellt ist, dass das Geld auch dort ankommt, wo es hinsoll, hat das Deutsche Komitee des Weltgebetstags eine Reihe von Sicherheitsmechanismen entwickelt, die gewährleisten, dass das Geld dem Zweck entsprechend verwendet wird. Wichtig ist dabei, einen transparenten und stets nachvollziehbaren Mittelfluss zu gewährleisten. Diese Sicherheitsmechanismen gelten grundsätzlich in allen Ländern.

Wer also die Anliegen es Weltgebetstages der Frauen durch weitere Spenden unterstützen will, ist dazu herzlich eingeladen. Hier das Spendenkonto: Weltgebetstag der Frauen e.V., Evangelische Bank EG, Kassel, IBAN: DE60 5206 0410 0004 0045 40, BIC/SWIFT: GENODEF1EK1

Die Idee des Weltgebetstags

„Ein Gebet wandert über 24 Stunden lang um den Erdball … und verbindet Frauen in mehr als 150 Ländern der Welt miteinander!“ Unter dieser Vorgabe engagieren sich über Konfessions- und Ländergrenzen hinweg christliche Frauen in der Bewegung des Weltgebetstags. Gemeinsam beten und handeln sie dafür, dass Frauen und Mädchen überall auf der Welt in Frieden, Gerechtigkeit und Würde leben können. So wurde der Weltgebetstag in den letzten 130 Jahren zur größten Basisbewegung christlicher Frauen.

Mehr zum Weltgebetstag findet man unter: www.weltgebetstag.de.