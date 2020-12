Ab 2. Januar 2021 ist es soweit. Die Flüchtlingshilfe des SKFM Monheim am Rhein hat dann in neuen Räumen in der Niederstraße 40-42 ihr Domizil. Hier befindet sich auch das Übergangswohnheim der Stadt, das inzwischen renoviert worden ist. Bisher war das Team um Johannes Anderski in der Niederstraße 14 untergebracht. „Wir freuen uns, dass wir am neuen Standort auch gemeinsam mit dem Projekt „Obdachlosigkeit verhindern“ ein Café-Angebot realisieren können und gleichzeitig als Außenstelle der „SKFM-Tafel“ fungieren, sobald es die Corona-Lage erlaubt“, so Anderski, der seit 2016 in der Flüchtlingshilfe tätig ist. Das Café-Angebot sei im Übrigen nur möglich, weil man durch eine großzügige Spende eine komplett eingerichtete Küche in den neuen Räumen einrichten konnte, unterstreicht Anderski.

Gemeinsam mit Mohamed Khalil, der schon seit rund fünf Jahren bei der SKFM-Flüchtlingshilfe aktiv ist, habe man schon vielen Flüchtlingen helfen können, die ersten Schritte auf dem Weg zur Integration in Deutschland zu gehen, erzählt Anderski. Das Team wird ab dem neuen Jahr durch Elisa Seemeyer, die beim SKFM bereits im Bereich „Rechtliche Betreuung“ und „Obdachlosigkeit verhindern“ tätig war, verstärkt.

Im Übrigen sei die gute Arbeit der letzten Jahre aber nur möglich gewesen, weil zahlreiche freiwillige Helferinnen und Helfer, die sich beispielsweise in der „Sprach-Bar“, in der „Lernzeit für Erwachsene“ oder als „Paten“ in der Flüchtlingshilfe engagieren, helfen. So sorge man unter dem Motto „Hilfe zur Selbsthilfe“ dafür, dass diese Menschen bald eigenständig hier leben können.

Betreuung aller Ehrenamtlichen jetzt durch Madeleine Wilfert

„Auch im Bereich des Ehrenamtes steht zum Jahreswechsel eine Veränderung an“, führt Anderski weiter aus. Im Zuge von personellen Umstellungen wechselt auch die Betreuung der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer im Bereich der Flüchtlingshilfe zur allgemeinen Ehrenamtskoordination des SKFM, die von Madeleine Wilfert geleitet wird. So können die Ressourcen der Freiwilligenarbeit innerhalb des Sozialverbandes noch besser koordiniert werden. Madeleine Wilfert ist telefonisch unter 02173 9569-27 oder per Mail unter madeleine.wilfert@skfm-monheim.de zu erreichen.

„Ich gebe diesen Bereich mit einem lachenden und einem weinenden Auge ab“, so Anderski. „Denn ich hatte in den letzten Jahren viele großartige Erlebnisse mit den Ehrenamtlichen der Flüchtlingshilfe und konnte auch menschlich viel von ihnen lernen. Andererseits weiß ich, dass sie auch bei Madeleine Wilfert in sehr guten Händen sind.“ So könne er weiterhin verstärkt die Geflüchteten in Monheim begleiten, ohne den Kontakt zu den freiwilligen Helfern zu verlieren. Anderski hätte zwar gerne den Übergang und die vergangenen erfolgreichen Jahre in einer offiziellen Übergabe mit den Ehrenamtlichen begangen, der erneute Lockdown im Rahmen der Corona-Pandemie habe dies jedoch leider verhindert.

SKFM versteht sich als Unterstützer von Flüchtlingen

Nachdem der größte Ansturm an Flüchtlingen vorbei war, lag der Schwerpunkt der Flüchtlingshilfe des SKFM auf der Betreuung von besonders schutzbedürftigen Familien, die eine intensive Hilfe benötigten. Hierzu gehören alleinstehende Frauen, Menschen mit Behinderungen und kinderreiche Familien. „Diesen Menschen muss nicht nur im Umgang mit Behörden und Ämtern geholfen werden, sondern hier geht es vor allem um sozialpädagogische, aber auch moralische Hilfe“, unterstreicht Anderski. „Wir sind eben nicht der „große Zampano“, der alles weiß und macht, sondern wir verstehen uns als Unterstützer aber auch als Sprachrohr dieser Menschen und ihrer Sorgen und Nöte.“

Persönliche Beratung nur mit vorheriger Terminvereinbarung

Für persönliche Beratungen stehen die Flüchtlingshelfer des SKFM während ihrer Sprechzeiten, montags von 13 bis 15 Uhr und donnerstags von 10 bis 12 Uhr, im Büro der SKFM-Flüchtlingshilfe in der Niederstr. 40-42 zur Verfügung. Da hier kein Wartezimmer vorhanden ist und Corona bedingt auch keine Warteschlangen entstehen sollen, bittet der SKFM darum, vorher einen Gesprächstermin zu vereinbaren. Wer mit Mohamed Khalil sprechen möchte, kann dies telefonisch unter 02173 9569-31 oder per Mail Mohamed.Khalil@skfm-monheim.de tun. Johannes Anderski erreicht man unter der Telefonnummer 02173 9569-32 bzw. per Mail unter Johannes.Anderski@skfm-monheim.de.

Weitere Informationen über den SKFM Monheim am Rhein e.V. und seine Aktivitäten findet man unter www.skfm-monheim.de.