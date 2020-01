Montagelang einstudierte Choreografien, inklusive akrobatischer Hebefiguren und dazu mitreißende Karnevalsmusik von Kasalla, Brings und Co.: Beim Pänz Pokal zeigen die Tanzkorps aus der Region wieder Gardetanz der Spitzenklasse. Am Samstag, 15. Februar, findet die beliebte Traditionsveranstaltung bereits zum 8. Mal in der Rathaus-Galerie Leverkusen statt. Ein Augen- und Ohrenschmaus für die Zuschauer und die perfekte Einstimmung auf die „jecken Tage“.

Wie in den Vorjahren führt der Präsident der KG Roten Funken, Lothar Höveler, durch das rund vierstündige Programm, das um 11 Uhr auf der Aktionsbühne im Basement vor dem Saturn-Markt beginnt. Nach einem Grußwort von Bürgermeister Bernhard Marewski und dem Besuch des Leverkusener Prinzen Kerbi I. und seinem Gefolge, heißt es Bühne frei für die „Minis“.

In dieser Kategorie treten Kinder im Alter von drei bis neun Jahren auf: Die Traumtänzer 1995 Odenthal, die Roten Funken Leverkusen und die DJK Montania Kürten „Die Jecken Minis“ tanzen in diesem Jahr um den Mini Pänz Pokal.

Fachkundige Jury

Nach der Siegerehrung der Minis geht es ab 12.15 Uhr mit den „Großen“ weiter. Insgesamt zehn Tanzkorps wollen Publikum und Jury mit ihren Tänzen begeistern: Die Funkenkinder 2004 Monheim, Die Traumtänzer 1995 Odenthal, die KG Rheinflotte Lev „Kajüt-Müüs“, die Leverkusener Tanzmäuse, das Rüsrother Carnevals Comitee, die Große Höhenhauser KG Naaksühle „Ühlepänz“, die Roten Funken Leverkusen, die DJK Montania Kürten „Die Jecken Kids“, die Flittarder KG „Echte Fründe“ und das Jugendtanzkorps Rheinsternchen.

Wanderpokal

De Minis wie die „Großen“ werden von einer fachkundigen Jury, bestehend aus Experten für Karneval und Tanz, bewertet. Im Vordergrund steht ganz klar die Freude am (Garde)Tanzen. Jede der Tanzgruppen wird mit einem Pokal geehrt, zudem verleiht die Jury wieder einen Wanderpokal. Die Siegerehrung des Pänz Pokals findet gegen 14.30 Uhr statt.