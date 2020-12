Unter dem Motto „Gemeinsam Teller füllen – Tüten für die Tafel“ findet bereits seit 1996 eine bundesweite Aktion von REWE statt. Die Lebensmittelkette will dazu beitragen, dass möglichst vielen Bedürftigen geholfen werden kann. Im Rahmen dieser Tafel-Aktionen können REWE-Kunden die lokalen Tafeln und damit Menschen in Not mit dringend benötigten, lang haltbaren Lebensmitteln und Mahlzeiten zusätzlich unterstützen. Was lag also näher, dass die REWE-Filiale in Baumberg mit dieser Aktion auch die SKFM-Tafel in Monheim und Baumberg unterstützte. Zum Ausbau dieser „Partnerschaft“ stellt der SKFM Monheim in Kürze eine Spendenbox für Leergutbons in dem an den REWE Markt angrenzenden Getränkemarkt auf. Somit können die Kunden dann entscheiden, ob sie den Leergutbon einlösen oder in die Spendenbox werfen wollen. Darüber hinaus kann der SKFM beim REWE Markt ab sofort Lebensmittel, die nicht mehr verkauft, aber bedenkenlos verzehrt werden können, kostenlos abholen und an seine „Tafel-Kunden“ abgeben.

Ran an die Tüten und „gemeinsam Teller füllen“

Bei der jeweils über einen Zeitraum von zwei Wochen laufenden Aktion „Gemeinsam Teller füllen – Tüten für die Tafel“ nimmt der Kunde eine Spendentüte aus dem Aufbau und entrichtet hierfür einen Betrag von fünf Euro an der Kasse. Die Tüten werden vom REWE-Markt später mit langhaltbaren „ja!-Lebensmittel“ wie Doppelkekse, Tomatencreme-Suppe, Spaghetti-Gericht Tomate, Langkorn Spitzenreis, Tortellini Ricotta Spinat und Nuss-Nougat-Creme gefüllt.

„Im letzten Aktionszeitraum, der vor drei Wochen stattfand, wurden 160 Tüten verkauft“, berichtet Roland Dreier, seit Mitte August 2020 Marktmanager des Baumberger REWE-Marktes. Das sei bisher das beste Ergebnis in einer so kurzen Zeit gewesen. Seitdem arbeitet der REWE-Markt in Baumberg mit dem SKFM eng zusammen. Die Tüten wurden jetzt an Rudi Hain von der Tafel Monheim übergeben. Hain bedankte sich für die Übergabe der Lebensmittel bei Roland Dreier. Sein besonderer Dank galt aber vor allem den vielen Kunden, die diese Aktion mit ihrem finanziellen Beitrag ermöglicht hatten.

REWE stellt ab sofort nicht benötigte Lebensmittel für die „Tafel“ zur Verfügung

So freut sich der SKFM, dass die Zusammenarbeit mit der REWE-Filiale in Baumberg jetzt noch verstärkt werden konnte. So kann der SKFM jetzt auch regelmäßig Lebensmittel, die nicht mehr verkauft, aber bedenkenlos verzehrt werden können, im REWE-Markt abholen. Diese zusätzliche Spende ist schon deshalb wichtig, weil die Nachfrage nach Lebensmitteln bei der SKFM-Tafel in Monheim und Baumberg durch gestiegene Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit stark zugenommen hat. Gleichzeitig schrumpft aber das Angebot an Lebensmittelspenden durch die entsprechenden Geschäfte, da diese zum einen weniger Umsatz machen und zum anderen mit höheren Kosten zu kämpfen haben. „Von daher sind wir besonders froh, dass sich jetzt auch der REWE-Markt in Baumberg an der Lebensmittelspende beteiligt“, berichtet Hain.

Rund 650 Personen werden versorgt

Mittlerweile werden 213 bedürftige Familien mit 341 Erwachsenen und 317 Kindern dienstags und donnerstags zwischen zehn und zwölf Uhr am St. Johannes-Haus, Brandenburger Allee 25, mit Lebensmitteln versorgt. Darüber hinaus ist die Baumberger SKFM-Tafel an St. Dionysius in der von-Ketteler-Str. 4, jeden Dienstag von zehn bis zwölf Uhr erreichbar.

Corona hat auch dazu geführt, dass der SKFM seit dem Frühjahr einen mobilen Dienst für gebrechliche oder gesundheitlich gefährdete Personen anbietet. Die Auslieferung der Lebensmittel erfolgt jeden Donnerstagnachmittag. Auf diesem Wege werden mittlerweile 30 Haushalte versorgt. Darüber hinaus wurde dienstags ab zwölf Uhr im Rahmen der Obdachlosenhilfe die Ausgabe von Lebensmitteln auf der Niederstraße eingeführt.

Besonders stolz ist Rudi Hain darauf, dass der Tafelbetrieb durch die vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer - wenn auch unter erschwerten Bedingungen - durchgängig aufrechterhalten und sogar erweitert werden konnte. Die „Tafel“ war während der strengen Lockdown-Phase die einzige Einrichtung im Umkreis, die dieses Angebot leisten konnte.

Weitere Infos bei Madeleine Wilfert

Übrigens: Wer sich beim SKFM engagieren oder beispielsweise Lebensmittel für die Tafel spenden will, wendet sich am besten an die „Tafelkoordinatorin“ beim SKFM, Madeleine Wilfert. Sie ist unter Telefon 02173 956927 oder per Mail unter Madeleine.wilfert@skfm-monheim.de erreichbar. Hier kann man u.a. auch erfahren, welcher Personenkreis unter welchen Voraussetzungen Zugang zur „Tafel“ hat oder welche Lebensmittel und in welcher Form entgegengenommen werden dürfen.