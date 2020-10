Die Große Monheimer Karnevalsgesellschaft (Gromoka) hatte schon so ein tolles Motto für die kommende Session gefunden: "Nix Vi Russ!" heißt es und sollte in Zeiten von Corona dem Virus trotzen. Doch jetzt kommt alles anders und kreative Ideen sind gefragt.

Auch an der Gromoka ziehen die Folgen der Corona-Pandemie nicht spurlos vorbei. "Nach einer langen Versammlung mit vielen Überlegungen haben wir uns dazu entschieden, den Sitzungskarneval in der bisher gewohnten Form sowie die dazugehörigen Partys in der kommenden Session abzusagen", gab der Gromoka-Vorsitzende Ralf Volgmann bekannt. Jetzt sind Alternativen gefragt.

"Die Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen, war aber mit Blick auf die Corona-Entwicklung nicht zu vermeiden", ergänzt Volgmann. "Was aber nicht heißt, dass wir keinen Karneval erleben dürfen. Ob wir im Hinblick auf den Straßenkarneval alternative Konzepte finden, werden wir in den kommenden Tagen und Wochen klären."

Schelmenwecken und Prinzenproklamation

Fest steht, dass es am 11.11. kein klassisches Schelmenwecken am Schelmenturm geben wird. "Dennoch bleibt es dem Schelm auch in diesem Jahr nicht erspart, aus seinem Bett zu hüpfen", verspricht Volgmann eine Überraschung, auf die allen Jecken gespannt sein dürfen.

Gestrichen ist auch die Prinzenproklamation. Ein neues Prinzenpaar wird es erst in der Session 2021/2022 geben. Prinz Alex I. und Prinzessin Sabi bleiben weiter im Amt. Auch Kinderprinz Marlon und Kinderprinzessin Paula regieren weiter.

Damensitzungen

Für die geplanten beiden Gromoka-Damensitzungenen, die nun ausfallen, wurden online schon viele Karten verkauft. "Alle Damen werden eine Rückerstattung erhalten", erklärt Ralf Volgmann. Eine Mitnahme der Karten ins übernächste Jahr ist nicht möglich.

Auch was den Rathaussturm, Weiberfastnacht, Umzüge und Rosenmontag angeht, hat der Gromoka-Vorstand eine Liste mit vielen Gedanken und Vorschlägen. "Wobei wir natürlich immer von der gegebenen Situation abhängig sind und jetzt noch keine konkreten Entscheidungen treffen können. Wichtig ist, was machbar, verantwortbar und durchführbar ist", ergänzt Volgmann.