Seit vielen Jahren ist es eine schöne Tradition, dass vom 1. bis 24. Dezember in der Monheimer Altstadt an jedem Abend ein Adventsfenster geöffnet wird. Junge und alte Menschen können sich bei einer kleinen besinnlichen Feier mit Liedern, Gebäck und Getränken auf die Adventszeit einstimmen. In diesem Jahr wird es wegen der Corona-Pandemie keine Monheimer Adventsfenster geben.

"Das ist das Ergebnis einer intensiven Diskussion in unserer Vorbereitungsgruppe", teilt Elfi Allmendinger vom Organisations-Komitee mit. "Singen mit Mundschutz ist unmöglich. Singen ohne Mundschutz ist nicht erlaubt. Jeden Tag alle Bücher und Kerzenhalter desinfizieren ist zusätzliche Arbeit für die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer. Und nicht zuletzt: Wie sollen wir den Mindestabstand gewährleisten?"

Fazit: Elfi Allmendinger und alle Freunde der Traditionsveranstaltung freuen sich auf die Adventszeit 2021.