Am Samstag, 12. Dezember, starten die Chrisboomschmücker wieder mit ihrem traditionellen Weihnachtsbaumverkauf. Bis Mittwoch, 23. Dezember, ist der Stand auf dem Schützenplatz Am Werth täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet.

Unter den allgemein bekannten Coronaschutzmaßnahmen bieten die Chrisboomschmücker Nordmann- und Frasertannen in sämtlichen Größen an. "Die Preise bleiben stabil wie im letzten Jahr", verspricht Christian Halbey von den Chrisboomschmückern.

Aus dem Sauerland

Bereits Ende August haben die Chrisboomschmücker ihre Tannen in Schliprüthen (bei Eslohe im Sauerland) ausgesucht und mit einem Wimpel versehen. Ein Teil des Verkaufserlöses fließt in die Reparatur und Instandsetzung des Karnevalsprunkwagen, der in den letzten Jahren, bei der ein und anderen "Wilden Fahrt", etwas gelitten hat. Den Großteil des Geldes spenden die Chrisboomschmücker für soziale Monheimer Projekte fließen.

Übrigens: Am Eingang des Baumstandes werden neben der Händedesinfektion auch Trester und Wachholder zum Desinfizieren des Rachens gereicht.