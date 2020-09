Monheimer Bürgerinnen und Bürger, die sich mit ihren ganz unterschiedlichen Fähigkeiten gegenseitig helfen möchten, begegnen sich seit 2016 im Rahmen des Kooperationsprojektes „Nachbarschaftshilfe – Hand in Hand“. Das Projekt wird vom Mehrgenerationenhaus der Evangelischen Kirchengemeinde geleitet. Mit im Boot sind auch der städtische Integrationsrat, das Stadtteilmanagement und das städtische Inklusionsbüro. Am Donnerstag, 10. September, steht nun das nächste Treffen an.

Weitere Termine sind an den Donnerstagen 8. Oktober, 12. November und 10. Dezember, jeweils um 18 Uhr. Die Treffen finden im Mehrgenerationenhaus der Evangelischen Kirchengemeinde, Friedenauer Straße 17 II statt.

Wegen der Corona-Pandemie müssen alle Teilnehmenden eine Mund-Nase-Bedeckung tragen und sich in einer Teilnehmerliste eintragen. Am Tisch kann die Maske abgenommen werden, für den nötigen Abstand wird gesorgt. Rückfragen beantwortet Projekt-Koordinatorin Katrin Vinnicombe vom Mehrgenerationenhaus unter Telefon (02173) 2757-611 oder per E-Mail an mgh-vinnicombe@ekmonheim.de.