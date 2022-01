Die Monheimer Sternsinger statteten kürzlich auch dem Monheimer Rathaus wieder ihren traditionellen Neujahrsbesuch ab. Empfangen und mit einer Spende bedacht wurden sie von Bürgermeister Daniel Zimmermann.

Gesammelt wird in diesem Jahr unter dem Motto "Gesund werden - gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit." Dabei steht insbesondere die Gesundheitsförderung von Kindern in Afrika im Mittelpunkt. In Zeiten von Corona noch viel wichtiger.

Segen von kleinen Königen aus Monheim

Ihren Segen "22*C+M+B+20" brachten die fleißigen Sammlerinnen und Sammler auch am Haupteingang des Rathauses an. Danach zogen die von Lydia Schwamborn-Weiß, der pädagogischen Leiterin des Offenen Ganztags in der Lottenschule, betreuten kleinen Könige weiter, um auch noch an zahlreichen weiteren Stellen Geld zu sammeln.

Vielen Monheimern Freude bereiten

Viel Freude bereiten die jungen Gäste dabei nicht nur in vielen Schulen, Kitas und an privaten Haustüren, sondern auch in den Senioreneinrichtungen der Stadt. Aufgrund der Corona-Pandemie bleiben sie aber in diesem Jahr draußen an der Tür, wo auch der Segen angebracht wird.

Spendendose in der Bücherstube

Eine Spendendose haben die Sternsinger zudem auch in der Bücherstube von Linda Rossbach abstellen dürfen. Auch hier kann noch bis zum Ende der Woche gespendet werden.